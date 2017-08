Doi oameni loviti de tren, la Eforie Sud

Echipele medicale au fost chemate de urgenta in ajutorul unor persoane care au fost accidentate de un tren personal.

UPDATE: Din pacate, informatii triste despre una dintre persoanele lovite de trenul de calatori. Este vorba despre o femeie, despre care purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea a declarat, la Antena 3, ca a pierit. Sotul sau a supravietuit impactului si a fost dus la spital, in Constanta. Cele doua persoane – ambele avand peste 80 de ani, ar fi incercat sa traverseze calea ferata, fara sa realizeze ca se apropie trenul. De altfel, accidentul s-a produs intr-o “zona de camp, nesemnalizata, fara acces pietonal”, din cate a mai precizat purtatorul de cuvant.

—

Accidentul a avut loc in zona statiei Eforie Sud, din cate anunta Centrul Infotrafic, iar cele doua victime au ajuns in fata unei garnituri care mergea catre Mangalia. Totul s-a intamplat in urma cu doar cateva zeci de minute. Inca nu se cunosc detalii cu privire la starea celor doi oamnei loviti de tren.

Incidentul a intrerupt temporar circulatia trenurilor pe Magistrala 800 Constanta -Mangalia, anunta aceeasi sursa.