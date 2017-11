Doi oameni la spital, dupa un incendiu intr-un bloc din Moinesti

Autoritatile au fost anuntate ca intr-un apartament aflat la parterul unui bloc din Moinesti, judetul Bacau, s-a produs o explozie urmata de un incendiu. Trei persoane au avut de suferit de pe urma episodului nedorit.

Incidentul, raportat cu putine minute dupa ora 10, a alertat salvatorii, care au pornit inpre locul interventiei cu masini de pompieri, dar si de ambulanta. Au fost trei persoane afectate in mod direct de incendiu – o femeie in varsta de 63 de ani, care a suferit arsuri pe aproape o treime din corp, un barbat de 66 de ani, care a avut arsuri pe circa 10% din suprafata corporala – ambii fiind dusi cu ambulanta la Spitalul din Moinesti – si un tanar de 37 de ani. Acesta din urma a refuzat transportul la spital, din cate au anunta reprezentantii ISU Bacau.

Totodata, trebuie spus ca s-au facut verificari si s-a ajuns, in prima faza, la concluzia ca “incendiul nu s-a produs in urma unei explozii”, din cate mentioneaza sursa citata. Ramane de stabilit ce anume s-a intamplat in apartamentul care, dupa cum se poate observa, a fost afectat serios de foc si fum.

sursa foto: Facebook-ISUJ Bacau