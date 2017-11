Doi cetateni straini prinsi cu droguri in stomac, pe Aeropotul Otopeni (VIDEO)

Desi pare un scenariu de film, e o situatie cat se poate de reala, ajunsa in atentia anchetatorilor romani.

Doi cetateni brazilieni sunt cercetati, dupa ce au fost gasiti cu circa doua kilograme de droguri – cocaina- in stomac, anunta marti IGPR. Descoperirea a fost facuta zilele trecute, de politistii de frontiera si de vamesii de pe Aeroportul Otopeni. Totul, in urma controlului cu raze X, verificari ce au scos la iveala caserele din stomacul celor doi.

In cazul de fata mai este cercetata si o a treia persoana. Suspectii ar fi ajuns in Bucuresti cu avionul si ar fi intentionat sa ajunga la Istanbul, mai spun politistii. Doar ca planurile lor au fost date peste cap de oamenii legii. Cei doi carausi au ajuns sa fie retinuti, pentru trafic de droguri de mare risc si trafic international de droguri de mare risc, urmand ca marti sa fie dusi in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva.

sursa foto: Politia Romana