Doi ani de la tragedia din Colectiv

Inceputul acestei saptamani marcheaza doi ani de la momentul Colectiv. Doi ani teribil de grei pentru familiile si apropiatii zecilor de victime, dar si pentru supravietuitorii care s-au ales cu traume fizice si sufletesti de pe urma incendiului devastator care a marcat pentru totdeauna, in doar cateva minute, atatea destine.

Sunt doi ani de la seara in care in jur de 300 de oameni – majoritatea tineri – alesesera sa mearga in clubul de pe Tabacarilor 7, la concertul trupei Goodbye to Gravity. Baietii isi lansau un nou album. Au urcat toti cinci pe scena, au facut atmosfera si s-au bucurat, la randul lor, de reactia publicului care venise sa ii asculte. Doar unul dintre membrii formatiei a scapat cu viata din drama de la Colectiv – Alexandru Pascu.

Colegii lui au sfarsit, numele lor figurand pe lista indoliata, a celor care au plecat prea devreme din aceasta lume, dupa ce flacari de necontrolat au izbucnit la 22.32, de la artificiile folosite pe scena. Sunt 65 de nume pe acea lista – ultimul dintre ele fiind cel al iubitului unei tinere care a murit dupa Colectiv si care, doborat de durere, s-ar fi sinucis. Au fost 27 de pierderi de vieti omenesti in noaptea de dupa izbucnirea incendiului. Si alte zeci in perioada ce a urmat dramei din 30 octombrie 2015.

Supravietuitorii au fosti dusi in acea noapte la spitalele din Capitala, unii dintre ei fiind apoi transferati la unitati medicale din afara tarii. Au fost operati, au facut recuperare. Le-a fost si le este greu si fizic – unii dintre ei au urma complite pe corp – si sufleteste. Asteapta sa afle rezultatele anchetelor pornite de oamenii legii. Si, foarte probabil, sa vada ca s-a schimbat ceva. Nu numai in vietile celor care au fost in Colectiv in seara dezastrului.