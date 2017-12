Doamna Duda, regina fara regat

Desi noua inca ne mai rasuna in urechi teribilul anunt despre decesul Regelui, Casa Regala, grabindu-se ca fata mare la maritat, a dat un alt comunicat din care reiesea ca odata cu decesul tatalui sau, principesa Margareta este… Regina. Ca sa plagiem o zisa din popor, nici nu s-a racit bine mortul si, gata, ne-am si urcat pe tron? O graba suspecta si ireverentioasa vizavi de marele decedat, am zice.

Imaginea care iti vine in minte este una umoristico-satirica precum cea Robotzi, desenul animat romanesc care a facut istorie pe Youtube, cu celebrele personaje metalice MO si FOCA. MO, robotul hiperactiv, atunci cand pune mana pe ceva ce-i place, strange cu patima lucrul cu pricina la piept sau si suspina parca la infinit: „a meu, a meu, a meu , a meu”. Desi nimeni, dar absolut nimeni nu vrea sa i-l ia. Cam asa si aici, zici ca fucea cineva cu titulatura de regina si alta nu. Sau Alteta Regala nu ne mai incape personalitatea?

Principesa. Custode. Punct.

Vizavi de aceasta “punerea carului inaintea boilor” a fost minunat explicata de chiar avocatul Casei Regale, Adrian Vasiliu. Citam: ”Statutul Casei Regale este privat si exprima vointa sefului Casei Regale cu privire la o eventuala succesiune, in cazul in care Romania ar reveni la monarhie. Cata vreme Romania este o republica, nimeni nu poate spune ca ar fi rege sau regina Romaniei”. Intrebat daca, in concluzie, putem vorbi de Alteta sa Regala Principesa Margareta sau de Regina Margareta, avocatul a spus: ”Alteta sa Principesa Margareta este custodele Coroanei, este sefa Casei Regale a Romaniei si cred ca ne putem opri aici cu apelativele”, a completat avocatul Casei Regale. Pozitia este clar cea mai lucida si mai realista de pana acum in ceea ce priveste declaratiile oficialilor Casei Regale. Cum sa vorbesti despre o regina intr-o ditamai republica? Ce bizar, sa vrei sa fii regina, dar sa nu ai un regat…

Regina Duda

Daca, impotriva regulilor jocului istoric si regal, Margareta va fi Regina, Radu Duda va fi principe consort. Dar, presupunand ca principesa nu ar fi avut norocul sa fie fiica ilustrului Mihai I, nu ar fi fost dansa apelata, de vecini, drept doamna Duda? Si cum nu te pui cu gura targului, si bancuri tari am avut noi si pe vreamea comunistilor, nu ne-am mira sa auzim de Regina Duda, cat de curand. Mare pacat, Nicholas de Roumanie suna muuuult mai bine. Apropo de eludarea legii salice, iata ce scrie Wikipedia: “La 30 decembrie 2007, ziua in care s-au implinit 60 de ani de la abdicarea fortata a regelui Mihai, acesta a desemnat-o pe principesa Margareta drept mostenitoare a tronului, cu titlurile de „Principesa Mostenitoare a Romaniei” si de „Custode al Coroanei Romaniei“, printr-un act care, in timpul formei de guvernamant republicane si in absenta aprobarii Parlamentului Regatului Romaniei, are o insemnatate simbolica. Actul este considerat de unii editorialisti ca fiind nedemocratic”. De ce nedemocratic? Pentru ca, in cazul restaurarii monarhiei, lucrurile ar trebui realuate exact de unde au fost lasate. Ori, legea salica de succesiune era in vigoare atunci cand regele Mihai a abdicat, obligat de ginta comunista avida de o putere ilegitima.

“Traiasca Regele” are nevoie de o varianta feminina

Totusi, este evident pentru toata lumea, ca principesa Margareta, impinsa sau nu de la spate, si-ar dori acest titlu foarte mult, altfel, nu vedem de ce atata efort, de la eludarea legii salice, apoi a Constitutiei monarhice din ’23 , si pana la alungarea lui Nicolae, mostenitorul de drept al Coroanei, din randurile Familei Regale. Asadar, in loc de “Traiasca Regele”, acu’, la Casa Regala, niste urechi ar vrea sa asculte varianta “Traiasca Regina”. Sa vedem ce pseudopoet si sluga se va tocmi sa arunce in negura istoriei imnul regal scris de marele Vasile Alecsandri ca sa il inlocuiasca cu unul nou, acceptabil, se vede treaba, si pentru republica. Pana cand se va intampla si aceasta blasfemie, cititi versurile de mai jos, fac parte dintr-o istorie nobila pe cale de a-si schimba cursul deloc in bine si gata sa se rupa de traditiile si cutumele instituite de uriasii inaintasi regali ai Romaniei.

Traiasca Regele, imnul care nu va muri vreodata

Traiasca Regele

In pace si onor

De tara iubitor

Si-aparator de tara.

Fie Domn glorios

Fie peste noi,

Fie-n veci norocos

In razboi, razboi.

O! Doamne Sfinte,

Ceresc parinte,

Sustine cu a Ta mana

Coroana Romana!

Traiasca Patria

Cat soarele ceresc,

Rai vesel pamantesc

Cu mare, falnic nume.

Fie-n veci el ferit

De nevoi,

Fie-n veci locuit

De eroi, eroi.

O! Doamne Sfinte,

Ceresc Parinte,

Intinde a Ta mana

Pe Tara Romana!