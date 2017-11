DNA-ul sesizeaza CSM: “Gravitatea atacurilor domnului Calin Popescu Tariceanu sporeste zi de zi”

La cateva ore de la declaratia facuta de catre al doilea om in stat, de la Parlament, opinia publica afla faptul ca procurorii anticoruptie cer Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari in privinta afirmatiilor lui Calin Popescu Tariceanu.

In comunicatul DNA-ului se invoca, printre altele, faptul ca “afirmatiile calomnioase si denigratoare sunt facute de o persoana care ocupa o inalta demnitate publica in Statul Roman”, dar si ca “afirmatiile urmaresc decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si a activitatii procurorilor anticoruptie, precum si a sistemului judiciar in general”.

Nu in ultimul rand, reprezentantii DNA-ului trec in revista si o serie de alte afirmatii mai vechi, cu trimitere la aceeasi institutie, dar nu numai.

Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul DNA pe acest subiect:

“In temeiul dispozitiilor art.75 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind statutul judecatorilor si procurorilor, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la situatia constatata in legatura cu afirmatiile domnului Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, facute la Parlamentul Romaniei, in cadrul unei declaratii de presa, la data de 22.11.2017, preluate de majoritatea institutiilor mass-media din Romania.

Desi Consiliul Superior al Magistraturii, asa cum rezulta din comunicatul de presa din 7 februarie 2017, a invitat reprezentantii autoritatilor statului, institutiile de presa si societatea civila, la o abordare echilibrata si rezonabila a dezbaterii publice, ca semn de asumare a pozitiei democratice si a echilibrului intre puteri, in concordanta cu principiile separarii puterilor in stat, al cooperarii ferme si loiale intre institutii, al independentei justitiei si cu efectiva respectare a limitelor dreptului la libera exprimare, presedintele Senatului continua acelasi tip de mesaj public si face afirmatii de o gravitate extrema la adresa Directiei Nationale Anticoruptie, parte a sistemului judiciar din Romania.

Astfel, in cadrul declaratiei amintite, Calin Popescu Tariceanu a facut urmatoarele afirmatii de o gravitate extrema:

“… DNA a devenit un jalnic instrument politic. Tot ceea ce face DNA in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva si ca …Nu mai am niciun fel de indoiala. Din ce in ce mai multi romani vad lucrul asta, aceasta chestiune e foarte grava, pentru ca duce la pierderea increderii intr-o institutie fundamentala care este justitia. DNA face extrem de mult rau si justitiei si perceptiei pe care o au romanii si face rau foarte mult si asupra imaginii pe care noi o proiectam in strainatate”.

Gravitatea atacurilor domnului Calin Popescu Tariceanu sporeste zi de zi si, in ciuda faptului ca, prin hotarari ale Consiliului Superior al Magistraturii, s-a statuat cu privire la alte afirmatii grave facute de presedintele Senatului, aceste atacuri in mass media continua.

Afirmatiile mentionate mai sus sunt de o gravitate extrema de natura sa reprezinte un potential serios de prejudiciu adus unei institutii cu statut constitutional, ale carei atributii sunt de investigare a faptelor de coruptie de la nivel inalt, fiind singura autoritate investita prin lege sa cerceteze fapte de coruptie comise, intre altii, de catre senatori, deputati, membri din Romania ai Parlamentului European, membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat si asimilatii acestora, consilieri ai ministrilor.

Subliniem faptul ca acesta este inca unul dintre numeroasele atacuri care se succed cu o frecventa ingrijoratoare, din care exemplificam:

– „Fac apel catre parlamentarii din ambele Camere sa refuze a se mai pronunta in vreun fel pana la finalul legislaturii asupra cererilor venite de la D.N.A. (…) D.N.A. nu mai slujeste de mult Justitia”,

– „sistemul judiciar din Romania nu este independent, iar DNA nu mai trebuie tolerat”,

– „Dupa 20 de ani, justitia din Romania este condusa, din pacate, securistic, controlata de oamenii din vechiul sistem sau scoliti de acestia (…) Eu cred ca Justitia din Romania trebuie sa iasa, o data pentru totdeauna, de sub controlul unor institutii de forta care fac jocurile din umbra, iar justitia sa fie pusa sa lucreze in interesul cetateanului”,

-„sistemul judiciar nu este independent, iar unii magistrati isi desfasoara abuziv activitatea, la comanda politica, cu incalcarea cadrului legal si a libertatilor civile”.

Sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii are in vedere urmatoarele:

– afirmatiile calomnioase si denigratoare sunt facute de o persoana care ocupa o inalta demnitate publica in Statul Roman si reprezinta judecati de valoare cu potential de a submina autoritatea judecatoreasca si de a pune in discutie deontologia profesionala a magistratilor,

– afirmatiile urmaresc decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si a activitatii procurorilor anticoruptie, precum si a sistemului judiciar in general, prin inducerea in opinia publica a ideii ca activitatea procurorilor nu se desfasoara in limitele cadrului legal,

– afirmatiile au un impact major asupra opiniei publice, fiind de natura sa aduca atingere independentei sistemului judiciar. ”

