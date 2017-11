DNA ii ”asigura” averea lui Dragnea

Procurorii DNA au instituit sechestru asigurator pe averile persoanelor inculpate in dosarul ”TelDrum” – apeta in care prejudiciul estimat este de 21 de milioane de euro.

Informatia a circulat initial pe surse, fapt sanctionat de Liviu Dragnea, unul dintre ”beneficiarii” sechestrului. ”Noi credeam si inca mai credem ca putem deveni o tara normala in care nu afli din presa lucrurile astea, informatii date pe surse. Am fost facut tap ispasitor la referendumul in 2012, pentru ca trebuia sa se pastreze cinstea obrazului cuiva. Acum sunt folosit ca mijloc pentru a bloca legile justitiei. Sunt presedintele Camerei, dar sunt doar un om (…) Cei care sunt impotriva mea se ascund in spatele unor instituti si crucifica oameni. O sa merg la DNA, ca sa iau in primire sechestrul, urmeaza probabil si sechestrul pe viata. Nu am cu ce sa fiu santajat, dar o sa avem timp sa vorbim”, a contraatacat Dragnea. Conform declaratiei de avere, Liviu Dragnea detine un teren intravilan, un apartament si un spatiu comercial – toate in Turnu Magurele, plus doua autoturisme – unul Skoda Superb si celalalt BMW X5. La acestea se adauga si doua conturi ( de 16,84 de dolari si 15.779 de lei) deschise la BRD si creante in valoare de 80.170 de euro si 460.110 de lei la Hotel Turris din Turnu Magurele. Spre surpriza multora, celebra casa din Alexandria nu figureaza pe lista proprietatilor liderului PSD si asta pentru ca ea i-a revenit fostei sotii Bombonica la divortul de Liviu Dragnea.

Dupa Tariceanu, liderul PSD ii spune si el ”pas” lui Iohannis

Liviu Dragnea a anuntat ca nu va onora nici el invitatia Cotroceniului de a participa la parada si receptia organizate de 1 Decembrie. Dragnea se alatura astfel lui Calin Popescu Tariceanu, care a respins la fel de categoric posibilitatea de a sarbatori alaturi de Klaus Iohannis Ziua Nationala si asta pe motiv ca actualul presedinte ar fi ”patronuil statului paralel”. Opinie impartasita si de Dragnea din moment ce, chestionat fiind pe tema, acesta a raspuns: ”Am invatat sa nu-l mai contrazic pe domnul Tariceanu”.