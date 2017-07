Dna Firea, cand vin autobuzele promise?

Nu de alta, dar suntem la mijlocul verii si tot nu scapam de masinile-sauna ale RATB, o bataie de joc, credeti-ne. Am aflat ca licitatia pentru cele 400 de noi autobuze cu aer conditionat, abia lansata la inceputul lunii, deja a si fost contestata de importatorul producatorului turc BMC, pe motiv ca Primaria Capitalei a refuzat sa modifice caietul de sarcini al procedurii de atribuire, in sensul impartirii pe loturi a contractului, incalcand prevederile privind achizitiile publice.

Fara a intra in detaliile contestatorului BMC Trucks&Bus(care privesc, tehnic, tipurile si capacitatile de transport ale autobuzelor) stai sa te intrebi cum o achizitie estimata la peste 510 milioane de lei(112 milioane de euro) este contestata in aceeasi luna in care a fost pornita, in loc sa fie gestionata rapid si eficient de primarie, mai ales ca ea va fi finantata din bugetul local si ofertele sunt asteptate pana la jumatatea lui august?

In loc de lucrari importante, luati vouchere pentru bicicloante

Fanii dnei Firea o sa tresara – ce vine are edilul in treaba asta? Dar ce vina au cetatenii, daca se poate sti? S-a mai facut ceva in acest oras-maidan, in afara de promisiuni? Ia sa vedem: santiere dezolante, sute de blocuri comuniste fara anvelopare termica, dupa 2 ani de asteptari, pasajul de la Piata Sudului a fost deschis triumfalist, dupa 6 ani de cosmar pentru locuitorii din Drumul Taberei, au fost „finalizate sapaturile la Magistrala 5 de metrou”, dar vom putea circula doar la jumatatea lui 2018, nicio parcare noua in Bucuresti, benzile unice pentru RATB s-au dus pe apa sambetei(pe ai cui bani?) dupa esecul de acum doua luni, sunt peste 170 de imobile cu risc seismic ridicat, dar Primaria Capitalei varsa milioane in Catedrala Mantuirii Neamului, RADET si ELCEN au functionat tot pe baza de subventii, pe care le-am simtit in facturi. Dar ne putem consola cu gradini de legume langa scoli si gradinite, concursul „cel mai frumos balcon” si alte astfel de aberatii, plus recentul progam de vouchere pentru bicicloante. E mijlocul verii, dna primar, si noi nu scapam de masinile-sauna!