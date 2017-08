DJ-ul care incaseaza 48,5 milioane de dolari

Este scotianul Calvin Harris, in varsta de 33 de ani, desemnat pentru al cincilea an consecutiv cel mai bine platit DJ din lume intr-un clasament al revistei Forbes.

Banii au fost castigati de Harris in perioada iunie 2016 — iunie 2017, in concertele sale din Las Vegas si show-urilor sustinute la diverse festivaluri internationale, dar si in calitate de producator al unor piese de mare succes, precum single-ul “Feels”, interpretat de Katy Perry si Pharrell Williams. Locul al doilea este ocupat de DJ-ul olandez Tiesto, cu venituri de 39 de milioane de dolari, in timp ce duoul american The Chainsmokers completeaza podiumul, pe treapta a treia, cu venituri de 38 de milioane de dolari, gratie unor piese pop lansate in colaborare cu alti artisti, precum “Closer” si “Something Just Like This”, alaturi de trupa Coldplay. Primele zece pozitii ale topului sunt ocupate de muzicieni din Europa si Statele Unite. Revista Forbes alcatuieste acest clasament anual pe baza unor date obtinute de la compania Nielsen si companii specializate in monitorizarea turneelor, precum Pollstar si Bandsintown, dar si a informatiilor transmise de artisti si diverse reprezentanti din industria muzicala.