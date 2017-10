Distinctie pentru Victor Rebengiuc, de la Cotroceni

Cunoscutul actor Victor Rebengiuc a fost, miercuri, la Cotroceni, pentru a primi Ordinul National “Steaua Romaniei” in grad de Cavaler, conferit de catre seful statului.

Actorului care, de-a lungul unei cariere ce se intinde pe durata a peste sase decenii, l-a interpretat pe Moromete in ecranizarea romanului lui Preda si a jucat in productii precum “De ce trag clopotele, Mitica?”, “Niki Ardelean, colonel in rezerva”, dar si in piese de teatru celebra, ca “Hamlet” sau “Regele Lear”, i-a fost acordata distinctia “in semn de inalta recunoastere si apreciere pentru remarcabilele interpretari artistice sustinute in intreaga sa cariera actoriceasca, pe scena si pe ecran, in care si-a pus talentul, energia si inteligenta, pentru a da viata si frumusete marilor roluri ale vremurilor sale, pentru daruirea cu care a format generatii intregi de actori carora le-a insuflat pasiunea si talentul sau”, din cate au transmis, miercuri, reprezentantii Presedintiei.

sursa foto: presidency.ro