Dispora il inseala pe Nicusor Dan cu Ciolos

O parte dintre useristi se pregateste sa-l lase balta pe salvatorul Dan si migreze in masa catre formatiunea fostului premier tehnocrat, Platforma Romania 100.

Un dialog purtat pe retele de comunicare intre mai multi useristi din diaspora a ajuns sub ochii presei iar din comentarii reiese clar ca steaua lui Nicusor Dan a apus chiar in interiorul partidului infiintat de el. Pe scurt, useristii din afara tarii recunosc nu numai ca in USR este impartit deja in mai multe tabere, care se bat intre ele, dar si ca sunt satui de prestatia fostului lor idol. Care, preocupat cum este de salvarea Bucurestiului si a tarii, si-a lasat in propriul partid sa o ia razna si nici nu este in stare sa rupa gura tirgului in timpul aparitiilor publice – nu o spune noi, ci useristii insisi. Cum USR scartaie din toate incheieturile, Platforma ridicata de Dacian Ciolos a devenit brusc atragatoare pentru pufarinii care au dat de gustul politicii. Si care pun deja la cale prima lor migratie catre un orizont mai ofertant – asa cum li se pare lor ca este formatiunea pe care se chinuie sa o inchege Ciolos. Iar cum startul migratie va fi dat de posibila realegere a lui Nicusor Dan in fruntea USR (moment in care adeptii din diaspora sustin ca vor pleca din USR), rezulta ca totul se va petrece ca la carte, respectiv operatiunea se va derula in plina toamna, respectiv in sezonul traditional.