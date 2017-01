Disperatul Basescu, la apogeul nesimtirii

Fostul presedinte e furios. Zvarle petarde pe fund si flacari pe nari de disperare. Tuna si fulgera impotriva lui Ghita, a lui Coldea si Kovesi, a SRI-ului si a oricui ar avea de spus un cuvant impotriva lui. El, smecherul smecherilor, sa fie tarat in cel mai mare scandal al momentului?

Nu e de ajuns ca Sebastian Ghita l-a dat in vileag cu inregistrarile facute publice si ca a devenit eroul principal intr-un scandal mai puturos ca o hazna. Acum, colac peste pupaza, nu a pupat niciun loc in comisia de control a activitatii SRI, unde spera sa-si faca jocurile mizerabile de pana acum.

Doar Ghita e de vina

Bagat in rahat pana peste cap, personajul nu renunta la abureala lui ieftina, incercand sa-i aiureasca pe toti si sa impinga lucrurile pe fagasul care ii convine. Nu este el de vina ca Sistemul, creatia lui, a ajuns sa conduca tara la concurenta cu el, ci Ghita, care a aratat cum functiona acesta. Nu are el nicio vina ca Justitia lui a trimis nevinovati la puscarie, ci Ghita, care a lasat sa se inteleaga ca detine cu mult mai multe probe decat cele despre masluirea dosarului de condamnare a lui Dan Voiculescu. Judecatorii sunt de vina numai cand se apropie de familia lui si ii iau ginerele la intrebari despre afaceri care put de la o posta, nu si cand sunt folositi la eliminarea incomozilor. Concret, judecatoarea Camelia Bogdan, autoarea condamnarii la 10 ani de inchisoare a lui Voiculescu, a functionat perfect in cazul ICA – Telepatia, dar in momentul in care a aparut in dosarul lui Radu Pricop, ginerele lui, „El Lider Maximo” a inceput sa vocifereze, stiind cum actioneaza. Cine e de vina? Tot Ghita, pentru ca a scos pe piata inregistrarile despre asa ceva. Nu sunt sigur ca am prea mult respect pentru Sebastian Ghita, un profitor de excelenta al prostiei unora si lacomiei altora. Dar sunt convins ca a facut bine turnandu-l in serial pe Basescu si Sistemul lui, macar il vedem cum gandeste si ce zice.

Mana in mana

Pe Coldea, Basescu l-a facut mare, acordandu-i gradele de general de parca venea ora inchiderii si nu mai apuca. Cata vreme Coldea a facut vrute si nevrute, despotul de la Cotroceni nu a fost deranjat. Dar, de cum a izbucnit scandalul, a reactionat pervers: Coldea era prea tanar pentru atata putere cata capatase si l-a luat de nas! Ca el l-a numit si l-a stimulat, nu mai e vina lui. Atata vreme cat nr. 2 din SRI facea ordine in tarlaua cu incomozi, era perfect pentru Basescu. Deranjul a aparut cand, sustine el, au fost aruncate pe piata fotografiile cu Elena Udrea si Alina Bica la Paris. Doua protejate care au stiut, cat au fost la putere, sa-si faca jocurile. Cine e de vina ca s-a aflat? Coldea! Si Ghita, caci televiziunea lui a preluat prima pozele periculoase. Iar acum, Coldea mai este de vina si ca nu i-a protejat familia. Cand? Cand Mircea Basescu se combina cu neamul lui Bercea Mondial la cumparat justitie? Cand nepotul lui negocia cu inculpatii pretul libertatii? Cand ginerele se incurca in declaratii si in documente false? Asta este apogeul nesimtirii: sa ceri socoteala altora si sa ii acuzi pe toti, sperand ca tu vei iesi, in final, basma curata! Si, culmea, nimeni nu are curajul sa-l ia la intrebari. Iar asta – de ce ar fi exclus? – arata ca toti era mana in mana. Cine e de vina? Tot Ghita, normal!