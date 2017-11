Discutii PNL- Pro Romania/ Liberalii vor sa depuna vineri motiunea de cenzura

Dupa discutiile avute, joi, cu doi reprezentanti ai partidului Pro Romania, intre ei fostul ministru Daniel Constantin, fosta sefa a PNL a anuntat ca liberalii intentioneaza sa depuna motiune de cenzura in cursul zilei urmatoare.

Si ca pana atunci se asteapta decizia formatiunii din care face parte si Victor Ponta, care, dupa ce vor primi textul motiunii, vor analiza o eventuala sustinere a demersului initiat de PNL. “Subiectul nu a fost abordat in sensul inlocuirii lui Mihai Tudose cu altcineva si daramarii Guvernului doar de a darama unui guvern, am discutat despre ce urmeaza sa se intample in Romania in momentul in care acest guvern pleaca acasa (…) provocarea noastra este ce punem in loc, cum punem in loc si cum oamenii vor crede mai mult ca aceasta va fi solutia corecta pentru Romania”, a subliniat Raluca Turcan.

Totodata, fosta sefa a PNL a subliniat ca liberalii sustin “demersul parlamentar de revocare” a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor.