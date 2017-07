Discutia ascunsa Trump-Putin

In loc sa risipeasca ceata RussianGate, Casa Alba trece de-a binelea la bezna precizand : presedintele SUA si omologul sau rus au avut nu una, ci doua intalniri bilaterale, cu ocazia summit-ului G20 de la Hamburg. Cea de-a doua a fost tinuta la secret.

Intalnirea oficiala Trump-Putin a durat doua ore, in prima zi a summit-ului din 7 iulie, Trump abordand cu Putin inclusiv chestiunea ingerintelor ruse in campania electorala americana si obtinand o dezmintire din partea liderului de la Kremlin. Ce-o fi vrand Casa Alba, ca Putin sa fi spus ”da”? Asta ca sa reamintim maniera infantila in care au fos prezentata oficial aceasta discutie. Insa a fost si o a doua discutie Putin-Trump, abia acum, foarte ciudat, dezvaluita de Casa Alba. Ea a avut loc in timpul unui dineu al celor 20, impreuna cu sotiile, a raportat Ian Bremmer, presedintele grupului de consultanta Eurasia Group si primul care a dezvaluit aceasta informatie catre clientii sai.

Doar traducatorul lui Putin

Potrivit lui Bremmer, Donald Trump s-a ridicat de la masa pentru a avea o discutie de o ora ”privata si animata” cu presedintele Putin la care a participat doar traducatorul liderului de la Kremlin. Absenta unui traducator american a generat ingrijorare in randurile altor lideri, spune Bremmer, care citeaza ”o incalcare a protocolului sigurantei nationale”. ”Cand Trump i-a vorbit lui Putin, cei doi presedinti au folosit traducatorul rus pentru ca traducatorul american nu vorbea ruseste”, a explicat el. Un alt responsabil american, la curent cu discutia celor doi, a confirmat ca aceasta i-a surprins pe invitatii G20. ”Nimeni nu stie ce au vorbit si ce subiecte au abordat”. La randul sau, purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, nu a dezvaluit din cea de-a doua discutie Trump-Putin. Raporturile dintre Trump si Kremlin sunt urmarite extrem de atent de Congres iar un procuror special (Robert Mueller) a fost numit pentru a conduce o ancheta independenta cu privire a ingerintele Rusiei in campania prezitentiala americana si a suspiciunilor de intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a lui Trump.

Trump Jr. si Manafort, audiati in Senat

Fiul presedintelui si Paul Manafort, fostul director de campanie, pot fi audiati public de catre comisiile senatoriale, a declareat senatoarea democrata Dianne Feinstein, citandu-l pe procurorul special Robert Mueller. Feinstein, care conduce comisia judiciara a Senatului care ancheteaza RussianGate, nu a precizat o data a audierilor.

Trump Jr. ar fi cel mai apropiat membru al anturajului presedintelui american care va raspunde in fata unei comisii parlamentare care ancheteaza aceasta afacere. Trump Jr. a admis ca a intalnit-o, in iunie 2016, pe avocata rusa Natalia Veselnitkaia care i-a promis ca-i va furniza informatii compromitatoare despre Hillary Clinton, in prezenta lui Manafort, a ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, a publicitarului Rob Goldstone, a lobbystului americano-rus Rinat Akhmetstein si a une a opta persoane care a fost indentificata marti de echipa lui Mueller si care ”coopereaza” in ancheta RussianGate : Scott Balber, un antreprenor cunoscut lui Donald Trump, instalat la Moscova. Avocata Natalia Veselnitkaia a declarat poate sa depuna marturie in Congres pentru a risipi ”isteria”. ”Sunt gata sa clarific situatia din spatele acestei isterii de masa, dar numai prin intermediul unor avocati sau depunand marturie in Senat”, a spus Veselnitkaia, citata de Russia Today

Un mormon, nou ambasador in Rusia

Presedintele SUA l-a numit pe Jon Huntsman, diplomat si fost guvernator, foarte experimentat, in postul de ambasador al SUA in Rusia, urmand sa fie confirmat de Senat. O nominalizare in contextul unor puternice tensiuni bilaterale, in special pe tema situatiilor din Siria si din Ucraina, nemaivorbind de RussianGate. Huntsman, mormon republican (57 de ani) a fost, in mandatul lui Obama, si ambasador in China (vorbeste fluent mandarina) in perioada 2009-2011, iar inainte ambasador in Singapore, sub administratia lui George Bush-tatal. Sub George W. Bush, a fost reprezentant adjunct al Comertului Exterior. A fost ales de doua guvernator al Utah, fief al mormonilor. Casatorit in 1983, are sapte copii.