Dirigintele Dragnea si ”piratii” din TSD

Tinerii social-democratii au ales, ieri, noua conducere a TSD in acordurile melodiei filmului ”Piratii din Caraibe” si sub ochii unui Liviu Dragnea apatic ca un dascal de provincie.

Alegerea muzicii l-a nedumirit initial pe Liviu Dragnea, care l-a si intrebat pe seful TSD Gabriel Petrea cum de a ales tocmai acea melodie. Inainte ca Petrea sa deschida gura, Dragnea a gasit singur raspunsul: ”La cum ne haituiesc astia, chiar ca parca suntem pirati”. Desi si-a asumat un rol rebel prin definitie, Dragnea i-a tratat pe tinerii pesedisti ca pe niste scolari adunati la un pasnic careu de inceput de an, nu ca pe niste lupani politici veniti la un congres menit sa aleaga o conducere cu vana adevarata. In totala disonanta cu coloana sonora, Dragnea a povestit, plat ca un diriginte deja plictisit de tot ce urmeaza, cum PSD este ”un partid de masa care are ca obiectiv binele cetateanului roman”. Ca urmare, tinerii pesedei trebuie sa actioneze si ei ”in numele progresului, evolutiei, prosperitatii si solidaritatii” – valori sociale care trebuie sa stea la baza actiunilor oricarui social-democrat pe deplin format sau in devenire. Pe un ton la fel de ”mobilizator”, Dragnea i-a indemnat pe tesedisti sa demonstreze ca pot face „societatea sa se miste” si ca pot contribui la ”eradicarea unor boli istorice din politica, diletantismul si impostura” inainte de a tinde sa ajunga intr-o functie inalta. Desi polologhia plata si deloc inspirata i-a intrat cel mai probabil pe o ureche doar pentru a iesi rapid pe cealalta, tineretul tesedist si-a facut datoria aplaudandu-l cu sarg pe liderul partidului tata. Sau mama, ca nimic nu mai e sigur in materie de sex in zilele noastre.