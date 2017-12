UPDATE – Directorul Tel Drum, la DNA

„Dinozaurii“ MAI, #rezist!

DEZVALUIRI

Iata ca, dupa ce schimbarea de linii de la Ministerul de Interne parea a fi una definitiva, lucrurile par sa reintre in „normal“, astfel ca multi dintre cei care au apucat cate un scaun de sef nu se mai dau dusi in ruptul capului din sistem, desi au fost doar imputerniciti temporar, stiind de la bun inceput, cu atat mai mult, ca nu sunt batuti in cuie.