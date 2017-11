Directorul interimar al Tarom demisioneaza

Se anunta inca o schimbare la varful companiei aeriene.

Totul dupa ce Daniela Dragne si-a anuntat intentia de a parasi functia preluata interimar in urma cu doar cateva saptamani, invocand motive personale in luarea acestei hotarari, conform Digi24.

Dragne fusese numita in aceasta postura in octombrie. Si este al patrulea director general instalat la Tarom in cursul anului 2017 care face un astfel de pas.