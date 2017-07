Diplome de licenta fara studii in Arad

Parchetul General a facut 106 perchezitii la cadre didactice si studenti din cadrul a doua universitati, in dosarul numit “Diplome de licenta fara studii”. Anchetatorii sustin ca mai multi studenti straini ar fi platit sa promoveze examenele la Universitatile “Vasile Goldis” si “Aurel Vlaicu” din Arad. 36 de persoane sunt cercetate.

Procurorii sustin ca studentii ar fi achizitionat, direct de la profesori, lucrari de licenta, avand inclusiv prezentarile necesare pentru sustinerea lucrarii in fata comisiei de examinare. De altfel, peste zece mii de euro, in numerar, au fost gasiti in masina unui intermediar, student arab al uneia dintre cele doua universitati din Arad vizate de ancheta procurorilor, au declaratsurse judiciare. Intermediarii erau studenti din cercul profesorilor, care colectau banii, opreau un comision, iar restul ajungea la cadrele didactice, potrivit sursei citate. Profesorii ar fi tinut evidenta celor care au dat banii, fiind vorba despre sute de platitori.Cei care si-ar fi cumparat diplomele sunt studenti tunisieni, algerieni, marocani, egipteni, dar si italieni, cei mai multi urmand cursurile Facultatii de Stomatologie.