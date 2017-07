Dincolo arde, smecherii de la St. Tropez stau la plaja!

Incendiile de padure continua sa faca ravagii si pe Coasta de Azur, nu doar in Croatia, Bosnia, Muntenegru, Italia, Portugalia sau insula Corsica. Totusi, o parte dintre turistii veniti in vacanta pe Riviera franceza nu pare deloc ingrijorata. Patru pompieri au fost raniti luptand cu focul in apropierea iconicei statiunii Saint Tropez. Localnicii si turistii au fost fortati sa fuga din calea incendiilor feroce, care se apropie tot mai mult de plaje. Mai multe vile au fost mistuite de flacari, iar autoritatile au solicitat interventia avioanelor pentru a stinge incendiile de vegetatie. Potrivit presei locale, inclusiv actrita Joan Collins (80 de ani) a fost nevoita sa-si evacueze casa din St. Tropez din cauza pericolului iminent. In plin sezon estival, pagubele produse pe Riviera franceza sunt considerabile: in regiunea Var mai mult de 800 de hectare de teren au ars, alte 8 hectare au fost distruse in St. Tropez, 200 au ars in La Croix-Valmer, plus doua vile mistuite de flacari, iar peste 130 de persoane au fost evacuate din Ramatuelle. Totodata, mai multe resorturi turistice din Frejus si St. Maxine au fost inchise preventiv.