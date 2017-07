Din toamna, vom folosi, cardul unic de transport

Primarul Gabriela Firea, a anuntat, ieri, ca, din aceasta toamna, va functiona un bilet unic de transport public, ce va putea fi folosit pentru a circula cu autobuzul, metroul si chiar trenul.

“Impreuna cu Metrorex si CFR, vom implementa, incepand din aceasta toamna programul tichetului unic de transport. Acest bilet unic va putea sa se adreseze atat companiilor de stat, precum si firmelor private. Astfel, un locuitor din Bucuresti sau Ilfov poate folosi acelasi bilet si pentru calatoria cu un autobuz RATB sau cu metroul, dar si cu microbuzele care asigura transportul pe traseele din Bucuresti catre localitatile din judetul Ilfov, neacoperite de autobuzele RATB”, a declarat Gabriela Firea. In plus, Ministerul Transporturilor ar urma sa finalizeze linia feroviara care face inconjurul Bucurestiului, iar dupa ce aceasta va deveni functionala, cei care vor dori sa ajunga din nordul in sudul Capitalei, de exemplu, vor putea lua trenul. Iar taxarea se va face similar cu modul in care sunt in prezent taxati calatorii care circula cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul in Capitala. Anuntul despre cardul unic a fost facut in cadrul semnarii actului de constituire a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov. Acest document, semnat de Gabriela Firea si cei 40 de primari ai localitatilor din judetul Ilfov, reprezinta un parteneriat prin care transportul public din Capitala se va extinde catre aceste zone.