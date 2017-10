Din ce in ce mai multe genti Hermes

In pofida sumelor care se cer pentru asemenea genti-bijuterie, din ce in ce mai multe femei doresc sa posede un asemenea accesoriu. E musai ca marca Hermes International sa fie vizibila fara efort.

Fie ca le poarta cum trebuie, fie ca le duc in stil papornita, o geanta Hermes trebuie sa aiba orice femeie. Asa ca renumita companie va infiinta in urmatorii doi ani doua noi centre de productie in Franta. Una langa Bordeaux, alta, unde putea sa fie, in apropiere de Paris. Fiecare va avea cate 250 de angajati. Cresterea productiei este un obiectiv major pentru Hermes, care vrea sa reduca listele de asteptare pentru posetele sale de marca, care, se stie, nu sunt de loc ieftine. O geanta din colectia Birkin a Hermes International costa usor 10.000 de euro. Hermès International S.A., sau simplu Hermès este o casa de moda din Franta, fondata in 1837, care este specializata in pielarie, accesorii, parfumerie, bunuri de lux si prêt-à-porter. In iunie 2015 s-a inregistrat un record fabulos: o geanta Hermes Birkin incrustata cu diamante s-a vandut la licitatie cu 221.000 de dolari, cel mai mare pret platit vreodata pentru o geanta. Povestea gentii Hermes Birkin incepe in 1981, cand actrita Jane Birkin calatorea de la Paris la Londra. In timpul zborului continutul gentii ei s-a varsat cu totul. Din fericire, locul de langa Jane era ocupat de directorul de creatie al casei Hermes. Acesta a fost inceputul unei prietenii care a dat nastere modelului de geanta la care viseaza toate femeile.