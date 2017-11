Din 1decembrie, fara vize in Canada

Romanii care calatoresc in Canada pentru cel mult 6 luni nu vor mai avea nevoie de vize.

Concret, “autoritatile canadiene intentioneaza sa elimine de la 1 decembrie cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care vor calatori in Canada pentru sederi de maximum 6 luni in scop turistic, inclusiv pentru vizitarea familiei / cunostintelor sau pentru prospectarea oportunitatilor de derulare a afacerilor, indiferent de tipul pasaportului pe care il au, anunta Ministerul roman de Externe. Decizia autoritatilor canadiene constituie etapa finala a procesului de liberalizare a regimului de vize pentru cetatenii romani, inceput la 1 mai a.c., cand anumite categorii de cetateni romani au inceput sa beneficieze de acest regim (detinatorii unei vize de rezidenta temporara in Canada in ultimii 10 ani sau ai unei vize valabile tip non-immigrant pentru SUA). Totusi, persoanele care vor sa intre sau sa tranziteze Canada pe calea aerului dupa 1 decembrie trebuie sa obtina o Autorizatie electronica de calatorie (Electronic Travel Authorization – eTA). Cei care intentioneaza sa intre in Canada in autoturism, autocar, tren sau pe cale maritima(inclusiv nave de croaziera), ulterior datei de 1 decembrie 2017, trebuie sa detina doar un pasaport valabil, fara a mai fi necesara obtinerea autorizatiei electronice de calatorie. Autorizatia eTA are o valabilitate de 5 ani (sau, dupa caz, pana la expirarea valabilitatii pasaportului) si se poate obtine accesand www.Canada.ca/eTA-Romania.