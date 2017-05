Dilema Apple: Cum sa repatriezi 250 de miliarde cash?

Succesul Apple si iPhone au permis grupului din Cupertino (California) sa stea pe un munte de banet. Acum, problema este cum il poate folosi.

Potrivit rezultatelor trimestriale publicate saptamana aceasta, Apple , avea in 31 martie, 258, 8 miliarde de dolari lichiditati disponibile, marea majoritate stocati in strainatate. Echivalentul PIB al unei tari ca Chile. Mijloace care ii permit sa se diversifice in alte sectoare, precum automobilele electrice (un segment de mare interes pentru Apple), cumparand Tesla, spre exemplu. Pentru acestea, Apple ar trebui sa-si repatrieze acesti bani in SUA. Unde legislatia impune taxe de 35% pe veniturile multinationalelor angajate in strainatate. Scump. Donald Trump a promis reducerea acestor taxe la 15% si sa autorizeze multinationalele sa-si repatrieze banii detinuti in strainatate la un ”scor” favorabil, dar aceste reforme trebuie sa treaca de Congres. Un mijloc de a utiliza acesti bani ar fi sa-si recompenseze actionarii. Apple a anuntat marti ca va consacra peste 300 de miliarde de dolari programului sau de rascumparare de actiuni, pana in martie 2019. Apple varsa deja 12 miliarde pe an pentru actionarii sai sub forma de dividende. Dar, apreciaza comentatorii, recompensarea actionarilor nu este mereu in interesul strategiei pe termen lung a unei firme ca Apple, in detrimentul mijloacelor necesare pentru dezvoltare si inovatie. O solutie ar fi si achizitionarea unui fabricant de microprocesoare in scopul de a produce pe verticala smartphones si tablete. Alti analisti evoca achizitionarea serviciului de muzica online Spotify sau Tesla. ”Provocarea ar fi integrarea unor asemenea importante achizitii”, arata Bob O’Donnell (Technalysis Research), subliniind insa ca integrarea nu a facut parte din ”cultura” firmei dezvoltata de Steve Jobs.

Apple nu este un caz singular. Totalul lichiditatilor detinute de firmele americane in strainatate este estimat intre 2500 si 3000 de miliarde de dolari.

Muncitori americani? Mai va pana atunci

In 2004, o ”fereastra” temporara le-a permis multinationalelor americane sa-si repatrieze o parte din cash, la taxe favorabile, dar aceasta nu s-a tradus printr-o crestere puternica a investitiilor, banii aterizand mai degraba in buzunarele actionarilor. Apple ar putea promite sa-si utilizeze lichiditatile (majoriatea acestora fiind in Irlanda) pentru a construi o uzina in SUA si sa intre astfel in gratiile lui Trump care vrea repatrierea locurilor de munca. Putin probabil, apreciaza unii observatori. SUA nu ar avea mana de lucru pentru a alimenta asemenea productii, in conditiile in care rata somajului este sub 5%. Altii estimeaza ca n-ar fi imposibil ca Apple sa dedica sa o faca, ”formandu-i” pe muncitorii americani sa fie la fel de eficienti ca cei chinezi. Problema e ca americanii au mai avut plantatii. Iar de inghesuit n-or sa se inghesuie acolo, ci numai la magazine.