DIICOT, calare pe Jandarmerie: santaj si camatarie

Procurorii DIICOT au efectuat ieri 12 perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar in care angajati din cadrul Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei Romane sunt acuzati de camata si delapidare.

Descinderile au vizat 7 sediile ale unor institutii publice, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de camata, delapidare si alte infractiuni. “In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2011 si pana in prezent, mai multe persoane din cadrul Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei Romane au constituit un grup infractional organizat, acordand cu imprumut, in mod repetat, diverse sume de bani unor debitori, percepand dobanzi considerabile si, de asemenea, si-au insusit fara drept bunuri si valori apartinand unitatii din cadrul careia faceau parte”, spune DIICOT. Actiunea a fost desfasurata cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane — Brigada Speciala de Interventie Bucuresti “Vlad Tepes” si al MAI.