Digi 24 ar putea fi cumparat de o banca din Rusia

Surpriza pe piata media din Romania. O banca ce isi are sediul in Rusia ar putea cumpa postul de stiri Digi 24. Este vorba despre Banca Internationala de Investitii care isi are sediul la Moscova si a participat deja la plasamentul primar al obligatiunilor Digi.

Banca ar fi recunoscut implicarea ei in lansarea obligatiunilo: „Am participat la plasamentul primar al obligatiunilor Digi, cumparand o parte importanta din toata emisiunea. Nu am participat in IPO-ul Digi din 2017, nici in cel al MedLife din 2016″, a precizeaza institutia.Banca Internationala de Investitii este o institutie multinationala de dezvoltare cu sediul la Moscova si intentioneaza sa dezvolte o noua strategie. Aceasta ar fi participarea la cele mai mari oferte de vanzare actiuni (IPO) ale companiilor romanesti la bursa locala. Institutia vrea sa participe in emisiuni de obligatiuni corporative in tarile in care activeaza, adica inclusiv Romania, pentru a dezvolta infrastructura pietei de capital.