Dieselgate: VW va plati 1 miliard de dolari in plus

Constructorul german a realizat un acord cu autoritatile americane privind indemnizatiile catre proprietarii vehiculelor diesel ale marcii echipate cu motoare cu o cilindree de 3 litri.

Dupa scandalul emisiilor poluante, factura devine si mai grea pentru VW. Noul acord cu SUA pentru rascumpararea sau repararea a aproximativ 80.000 de vehicule diesel ale marcii (VW, Porsche si Audi) echipate cu motoare de 3000 cmc (V6 TDI) ale caror emisii depasesc normele autorizate de poluare in SUA va costa constructorul german un miliard de dolari. Aceasta suma se adauga la 15 miliarde de dolari pe care gigantul auto s-a angajat deja sa o plateasca pentru a-i despagubi pe proprietarii a 480.000 de automobile de cilindree mai mica, in Statele Unite. Dar nu include alte posibile compensatii financiare. Departamentul american de Justitie a anuntat de partea sa ca fabricantul german a acceptat sa plateasca 225 milioane de dolari suplimantar pentru un fond de lupta contra emisiilor excesive ale motoarelor diesel. Pe de alta parte, California a a informat ca Volkswagen s-a angajat sa vanda in medie 5000 de vehicule electrice anual in acest stat, pana in 2020. Un purtator de cuvant al VW, Jeannine Ginivan, a declarat ca ansamblul acestor acorduri constituie ”o etapa importanta in eforturile noastre de a indrepta situatia pentru clienti”. In egala masura, producatorul de echipamente Bosch a ajuns la un acord de principiu pentru a pune capat procedurilor de urmarire in justitie angajate de proprietarii de masini disel din SUA.