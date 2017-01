Dieselgate se extinde la Renault!

Chiar daca ministrul francez al Mediului, Segolene Royal, a anuntat ca ancheta judiciara cu privire la emisiile poluante ale automobilelor diesel s-ar putea extinde si “dincolo de Renault”, nu mai pot fi ignorate suspiciunile legate de trucarea reglementarilor, realizate de producatorul din Billancourt.

“O serie de anomalii au fost observate la vehiculele Renault. Controalele efectuate au aratat o depasire a standardelor admise. Este si cazul altor producatori auto, dar intr-un mod diferit. Deci ar putea avea loc si alte investigatii. Este o problema de competenta justitiei si nu intervin”, a declarat Segolene Royal.

La sfarsitul saptamanii, actiunile Renault au scazut cu 4% la Bursa de la Paris, dupa ce procurorii au demarat o investigatie privind incalcarea reglementarilor in privinta emisiilor motoarelor diesel. Anul trecut, departamentul antifrauda a efectuat o serie de perchezitii la birourile Renault, urmand, in aceasta luna, ca judecatorii sa comunice daca va avea loc un proces, cum s-a intamplat in cazul companiei Volkswagen.

“Nu am motive sa cred ca Renault a inselat asa cum s-a intamplat in cazul Volkswagen”, spune(cam cu jumatate de gura) ministrul Mediului, in urma deciziei Guvernului francez de a infiinta o comisie pentru investigarea posibilei manipulari ale emisiilor poluante. Grupul Renault a informat ca este la curent cu deschiderea acestei anchete, dar a repetat ca respecta legislatia si reglementarile in vigoare.