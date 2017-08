Dieselgate, miza legislativelor germane

In apropierea scrutinului, Angela Merkel si Martin Schulz se intrec in atacuri impotriva industriei auto pentru a-si linisti alegatorii ingrijorati de scandalurile trucajelor emisiilor poluante.

Cancelarul si rivalul ei social-democrat se staduie sa gaseasca echilibrul intre apararea proprietarilor lezati de trucarea emisiilor motoarelor diesel si salvarea unei industrii care numara 800.000 de angajati directi. In acelasi timp sa se si distanteze de numeroasele si deseori tenebroasele legaturi dintre constructorii auto si clasa politica germana. Merkel a trecut prima la atac, dupa ce a fost criticata ca pastreaza tacerea dupa ce presa a dezvaluit luna trecuta suspiciuni de cartel intre VW, filialele Audi si Porsche, Daimler si BMW. ”Sectoare intregi din industria auto au sapat o incredibila parte din increderea consumatorilor”, ”masuri trebuiesc luate”, a lansat Merkel, favorita la scrutinul din 24 septembrie. Martin Schulz a denuntat ”patronii iresponsabili” care ”au adormit in fata viitorului”. ”Proprietarii de diesel din Germania nu trebuie sa plateasca pentru iresponsabilitatea lor”. Social democratul al propus si instaurarea unei cote europene de masini electrice, o idee respinsa de Merkel. Insa, potrivit comentatorilor, aceste discursuri sunt ipocrite tinand cont de legaturile dintre cele doua mari partide, CDU (Merkel) si SPD (Schulz) cu gigantii auto germani. Luna aceasta, un sondaj arata ca 57% din respondenti si-au pierdut increderea in sectorul auto german si doua treimi au estimat prea apropiate legaturile politicieni-constructorii auto, in detrimentul intereselor cetatenilor. Dupa realegerea sa in 2013, Merkel a primit titul de ”cancelarul auto” dupa ce s-a batut cu Bruxelles-ul impotriva unui plafon de emisii de gaze poluante dorit de UE. Rasplatita apoi cu o donatie de 700.000 de euro pentru CDU de catre puternica familie Quandt, marele actionar de la BMW. Nici SPD nu a scapat de critici, aduse in special premierului Saxoniei Inferioare ( land care are o participatiune de 20% la VW )social democratul Stephan Weil, dupa ce a autorizat producatorul auto sa-si modifice un discurs in 2015, in plin scandal Dieselgate. Pentru observatori, viitorul guvern ar trebui sa aibe un rol de ghid, in momentul cand sectorul auto va trebui sa se distanteze de diesel, in timp ce alte partide, mai ales cele populiste, apara diesel-ul denuntand o ”vanatoare de vrajitoare”.