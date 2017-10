Dictatorul Robert Mugabe, ambasador al OMS

Numirea presedintelui Republicii Zimbabwe ca ambasador al bunavointei al Organizatiei Mondiale a Sanatatii ”contrazice idealurile ONU”, au denuntat SUA o decizie care a starnit critici in intreaba lume.

”Guvernul american a impus sanctiuni impotriva presedintelui Mugabe din cauza crimelor contra poporului sau si a amenintarii pe care acesta o reprezinta pentru pace si stabilitate(…) Numirea lui este impotriva respectarii drepturilor omului si a demnitatii umane”, a afirmat departamentul american de Stat. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a cerut saptamane trecuta lui Mugabe (93 de ani) sa devina ambasador al bunavointei al ONU pentru a lupta impotriva maladiilor non transmisibile, precum atacurile cardiace sau astmul, in Africa. In fata criticilor unanime, Ghebreyesus a indicat ca va ”regandi” chestiunea. Fosta putere coloniala, Marea Britanie a calificat decizia OMS drept ”surprinzatoare si dezamagitoare, in lumina sanctiunilor SUA si UE” impotriva regimului lui Mugabe, Foreign Office comunicandu-i directorului OMS ”preocuparea” dupa aceasta numire.

Trudeau: Pare o pacaleala de 1 aprilie

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca numirea lui Mugabe este ”ridicola” si ”absolut inacceptabila”. ”Cand am auzit ce decizie a luat OMS, sincer, am crezut ca e o pacaleala de 1 aprilie(…) Este de neconceput ca acest individ poate juca un rol de ambasador al bunavointei in orice organizatie, cu atat mai mult in OMS”, a declarat Trudeau in cadrul unui briefing de presa in Alberta. Trudeau a subliniat ca diplomatia canadiana va prezenta acest punct de vedere comunitatii internationale.

Un sistem al Sanatatii in ruine

Sanatatea publica in Zimbabwe, la fel ca si alte servicii publice, se afla in colaps in regimul autoritat si represiv al lui Mugabe, majoritatea spitalelor neavand medicamente si echipamente, in timp ce personalul medical este salarizat doar pe hartie. Militantul Doug Coltart din Zimbabwe a denuntat: ”Un om care ia avionul personal pentru tratament medical in Singapore, dupa ce a distrus sistemul medical din tara sa, este numit ambasador al OMS”. ”Numirea lui Mugabe ca ambasador al bunavointei al OMS este o decizie jenanta pentru OMS si pentru doctorul Tedros”, a facut cunoscut organizatia Human Right Watch. Principalul partid al opozitiei din Zimbabwe, MDC, a estimat ca ”rizibila” numirea lui Mugabe. ”Sistemul de sanatate din Zimbabwe este in haos, este o insulta”, a declarat purtatorul de cuvant al partidului, Obert Gutu. Initial, OMS a invocat eforturile facute de Zimbabwe impotriva maladiilor netransmisibile si a tutunului pentru a justifica desemnarea dictatorului ca ambasador al bunavointei. Agentii ale ONU, precum OMS sau HCR (Inaltul Comisariat pentru Refugiati) numesc regulat ca ambasadori ai bunavointei diverse personalitati din lume pentru a alerta si sensibiliza opinia publica mondiala cu privire la o serie de dosare specifice.

Ieri seara, in fata criticilor, OMS a informat ca va anula numirea lui Mugabe.