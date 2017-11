Diabetul costa anual 728 miliarde de euro

Numarul persoanelor atinse de diabet in intreaga lume s-a triplat dupa anul 2000, atingand 451 milioane de persoane la ora actuala. In paralel, costurile mondiale ale maladiei au explodat.

In ciuda previziunilor anterioare, diabetul castiga din ce in ce mai mult teren pe planeta, afectand sute de milioane de persoane. Majoritatea bolnavilor sufera de un diabet de tip 2-legat de obezitate si absenta miscarii-care se raspandeste intr-un ritm sustinut in tarile in curs de dezvoltare, tari care au adoptat regimuri alimentare occidentale si moduri de viata urbana. Potrivit ultimelor estimari ale Federatiei internationale a diabetului, o persoana din 11 in lume este atinsa de diabet, boala care survine cand cantitatea de zahar din sange este prea ridicata. Dar, daca numarul persoanelor diabetice este astazi 451 milioane, aceasta cifra va creste la 639 de milioane pana in 2045, daca tendintele actuale se mentin. Costurile ridicate ale maladiei (care ating 850 de miliarde de dolari anual/728 milioane de euro) nu acopera numai costul medicamentelor dar si o serie de complicatii, precum amputarea de membre sau probleme oculare.

Alaturi de patologiile psihiatrice si cancer diabetul este una din cele mai costisitoare maladii din lume pentru sistemele de asigurari.