Dezbaterile continua la Parlament. Iordache, despre mesajul Dep. de Stat: ar trebui citit in integralitate

Dupa cum anuntase Florin Iordache, in prima parte a zilei, ca reactie la comunicatul de la Departamentul american de Stat, dezbaterile la Parlament pe legile Justitiei continua si pe durata acestei zile.

De altfel, pana sa inceapa dezbaterile de marti, fostul ministru al Justitiei din Guvernul Grindeanu, social-democratul aflat in fruntea Comisiei speciale care se ocupa de modificarea Legilor Justitiei spunea ca mesajul in cauza “ar trebui citit in integralitate, in acel mesaj se discuta de legile propuse de catre Guvern” si ca “fara indoiala continuam aceasta dezbatere (…) si vom tine cont (…) de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat”. “Din punctul meu de vedere, nu exista niciun motiv care sa opreasa Parlamentul sa efectueze o dezbatere”, a subliniat social-democratul Iordache.