Dezbaterea motiunii de cenzura. Ludovic Orban: “vom face tot ce depinde ca sa treaca”

De pe holurile Parlamentului, pana sa ajunga in sala in care se dezbate, la aceasta ora, motiunea de cenzura initiata de partidul pe care il conduce, Ludovic Orban a dat de inteles ca personal crede in sansa demersului Opozitiei vizand actualul Guvern, dupa adoptarea modificarilor la Codul Fiscal.

Flancat de mai multi colegi, printre ei sefa grupului deputatilor liberali, liderul PNL a reamintit faptul ca PNL-ul e pregatit sa guverneze. “Am incredere ca motiunea noastra (…) este o motiune care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar care mai are o urma de constiinta si care asculta de vointa cetateanului si nu de dictatul lui Liviu Dragnea si al lui Tariceanu. In ceea ce ce ne priveste pe noi, vom face tot ce depinde ca sa treaca aceasta motiune”, a afirmat Orban.