Dezastrul Tarom

Dupa ce nu a mai inregistrat profit din 2007, viitorul companiei de transport aerian se anunta(tot) unul sumbru: Tarom va incheia 2017 cu pierderi de peste 206 milioane de lei, de cinci ori mai mari decat estimarile initiale, al zecelea an de pierderi.

Suma(206, 793 mil. lei) avansata de proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor, inseamna pierderi de cinci ori mai mari fata de cele peste 41 milioane de lei din bugetul publicat in septembrie in Monitorul Oficial. Dupa ce a schimbat directori si aeronave(dar a pierdut si curse), Tarom a raportat anul trecut pierderi de 46,97 milioane lei (11,1 milioane euro) si venituri de 1,24 miliarde lei, chiar daca, potrivit proiectului, castigul mediu lunar al angajatilor companiei este de 6.363 lei (1.380 euro). Creantele restante sunt estimate la 2,99 milioane lei, iar pentru investitii proiectul prevede 262 milioane de lei, fata de 267 milioane in bugetul aprobat. Veniturile totale ale companiei sunt prevazute la 1,149 miliarde lei, iar cheltuielile la 1,356 miliarde lei. In bugetul aprobat, veniturile totalizau 1,24 miliarde lei, iar cheltuielile 1,281 miliarde lei. Totodata, Tarom isi va reduce personalul, cu 164 salariati fata de nivelul aprobat in 2017. Cifrele se suprapun contextului in care Tarom trebuie sa plateasca ratele lunare pentru noile aeronave Boeing 737 cumparate in leasing in acest an(care vor acoperi pierderile cauzate de scoterea din uz a celor doua Airbus A 310, sustinea fostul ministru Razvan Cuc), si din aceasta cauza, estimeaza specialistii, compania va ajunge intr-un veritabil impas financiar.