Dezastru in urma unei furtuni, in Bihor: un om a murit, alti 16 raniti

Natura dezlantuita din senin asupra unei localitati situate la 75 de kilometri de Oradea a ingrozit persoanele aflate intr-un camping din Bulz, Bihor, curmand o viata si trimitand 16 turisti pe mana medicilor.

Salvatorii au fost chemati sa intervina de urgenta, noaptea trecuta, in ajutorul mai multor persoane campate intr-o zona in care vantul puternic a doborat mai multi arbori, iar mai multi turisti au fost raniti de grindina cazuta.

A fost o adevarata desfasurare de forte, s-a declansat Planul Rosu de interventie, iar rand pe rand pompierii si cadrele medicale de la ambulantele ajunse in zona au gasit si ingrijit 16 oameni. Din pacate, o persoana a pierit, ca urmare a furtunii violente care a facut ca un arbore sa cada pe masina in care incercase sa se adaposteasca de ploaie. Conform IGSU, trei dintre victime sunt in stare grava, restul avand leziuni si fiind duse la spitalele din Oradea si Huedin.