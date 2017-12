Deutsche Bank si clanul Trump, legaturi bolnavicioase

Dupa ce democratii din Comisia de Finante a Camerei Reprezentantilor din SUA au cerut Deutsche Bank informatii despre posibilele legaturi financiare cu Kremlinul ale unor membri ai familiei Trump, iata ca cea mai mare banca din Germania este somata de procurorul Robert Mueller(care ancheteaza “dosarul rus”) sa prezinte clarificari despre conturile detinute de presedintele american.

Desi informatia a fost preluata de cotidianul Handelsblatt si Bloomberg(citati de AFP), Casa Alba a reactionat in viteza, dezmintind-o: ”Informatiile potrivit carora procurorul special a reclamat informatii financiare legate de presedinte sunt complet false.(…) ”Nicio cerere nu a fost formulata. Noi am verificat asta la banca”, a spus Sarah Sanders, una din purtatoarele de cuvant ale Executivului. O situatie contradictorie, dar care ii multumeste pe toti cei implicati in acest scandal. “Deutsche Bank coopereaza in continuare cu autoritatile din toate tarile”, a declarat un purtator de cuvant, adaugand insa ca ar fi ilegal sa furnizeze informatiile cerute. De notat, institutia de credit este banca cea mai generoasa cu imperiul imobiliar al familiei Trump, cu un imprumut total de 364 milioane de dolari, incepand din 2016, si suspectata ca a ajutat la castigarea puterii de catre candidatul republican, actionand ca intermediar intre Kremlin si echipa de campanie. Si Donald Trump Jr., fiul mai mare al presedintelui american va fi audiat saptamana aceasta in Comisia de Informatii a Camerei Reprezentantilor, in ancheta privind o implicare a Moscovei in alegerile prezidentiale americane. Numai ca democratii se pare ca isi racesc gura cu solicitarea trimisa catre Deutsche Bank. Asta pentru ca procedura are nevoie de semnatura Partidului Republican si, evident, niciun membru nu este de acord cu aceasta investigatie.