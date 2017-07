Deutsche Bank pariaza pe IT-ul romanesc

Cea mai mare banca germana face cea mai importanta previziune pentru Romania, care daca se va indeplini va duce la un salt spectaculos al economiei.

Marian Popa, seful centrului de IT de la Bucuresti al DB Global Tehnology, divizia software a celei mai importante banci germane – Deutsche Bank, a facut una dintre cele mai importante previziuni pentru Romania din ultimii ani: sectorul IT&C va ajunge la 12% din PIB pana in 2025, de la 6%, cat este in acest moment. In acest moment, Romania are in jur de 150.000 de angajati in IT, care produc 6% din PIB, adica 10 miliarde de euro din 170 de miliarde de euro. Sectorul IT&C a ajuns la aceeasi pondere in PIB ca agricultura, cu un numar de zece ori mai mic Cu putin noroc, la nivelul anului 2025, Romania ar putea sa aiba intre 230.000 si 250.000 de angajati in IT, avand in vedere ca, in fiecare an, productia este de 7.000 – 8.000 de absolventi la un necesar al pietei de 12.000. Exista, insa, si ceva probleme: eliminarea plafonului de 5 salarii medii la plata contributiilor pentru pensii si sanatate anuntata de guvern loveste in plin sectorul IT din Romania. Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), care grupeaza cei mai mari jucatori din domeniu, printre care se numara Bitdefender, Adobe, Accenture, Microsoft, Oracle sau Totalsoft, arata ca aceasta masura pune frana acestui sector, in conditiile in care industria IT a avut cea mai mare crestere din 2008 incoace.