Detalii dureroase dupa incheierea autopsiei in cazul copiilor morti in Retezat

Dor Geta si Erik au sfarsit in mod cumplit, chiar pe munte, in conditiile in care multi ii considerau copii-minune ai alpinismului -avand in vedere ca, desi erau pusti de doar 14 si, respectiv, 13 ani- isi trecusera in palmares performante demne de oameni mari.

Din pacate, insa, o avalansa iscata din senin, sambata, in Retezat, le-a frant aripile si visele, rapindu-i dintre cei vii. Adusi de pe munte la o zi de cand si-au gasit sfarsitul pe munte, in cursul primei parti a zilei de luni s-au aflat si detalii – dureroase- facute publice din directia legistilor care au stabilit cauzele mortii Getei si a lui Erik.

Concluziile specialistilor sunt ca acesti doi copii au avut o moarte violenta s ca au sfarsit la scurta vreme dupa ce calupurile de zapada i-au izbit, facandu-i sa se loveasca de stanci. “Ambele victime au suferit “traumatisme croanio-cerebrale deosebit de grave, incompatibile cu viata”, gasindu-si sfarsitul “la scurt timp dupa producerea lor”, din cate a explicat, la Romania TV, sef Serviciului de Medicina Legala Hunedoara, Dan Octavian Marculescu. De altfel, acesta din urma a confirmat cele aflate anterior, si anume ca niciunul dintre copii nu avea casca de protectie.

De asemenea, din directia salvamonistilor care au intervenit, deunazi, pentru a cobori de pe munte trupurile fara viata ale copiilor, ca s-a descoperit lipsa unei corzi de asigurare a celor sapte persoane care faceau parte din grupul lovit de avalansa produsa sambata dupa-amiaza.

Va amintim ca Dor Geta si Erik erau insotiti in Retezat de tatii lor, dar si de alti doi adulti.

Ramane de vazut ce vor anunta anchetatorii ca s-a intamplat pe munte. Dupa producerea tragediei, oamenii legii hunedoreni au deschis un dosar penal.

