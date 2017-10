Descinderi in Capitala si Valcea. Suspiciuni de evaziune

Oamenii legii valceni au desfasurat, incepand cu primele ore ale diminetii, o actiune vizand mai multe adrese, inclusiv din Capitala.

S-au facut perchezitii, 15 la numar, majoritatea pe raza judetului Valcea -13, si restul in Bucuresti, la locuintele unor persoane, dar si la sediile unor firme cu activitate in sfera comertului cu material lemnos, in ideea de a se gasi si ridica documente contabile, din cate au anuntat reprezentantii IPJ Valcea.

Suspiciunile in cazul de fata sunt de evaziune fiscala si spalare de bani, iar prejudiciul estimat la 4, 5 milioane de lei, din cate transmite aceeasi sursa.