Deputatul Adrian Dohotaru isi anunta demisia din USR

Nemultumit de cum au ajuns sa arate lucrurile in partidul care abia ce si-a ales un nou lider, parlamentarul si-a anuntat, marti dimineata, intentia de a parasi barca userista.

Alesul neamului isi explica decizia mentionand, din startul unui amplu mesaj postat pe o retea de socializare, ca “USR trece prin momente dificile, cu alegeri contestate si un proaspat presedinte boicotat de filiala Bucuresti, de unii parlamentari si alti delegati. Presedintele anterior, fondatorul partidului si-a dat demisia, iar disputele interne se tin lant”.

Dohotaru subliniaza faptul ca e un om de stanga si aminteste ca, daca la un moment dat formatiunea politica isi propusese sa fie una de centru, in cadrul sau regasindu-se atat oameni cu orientari liberale, cat si conservatoare, la momentul de fata a constatat ca lucrurile stau altfel. “Azi USR este un partid al carui presedinte renunta la federalismul ideologic care ne adusese impreuna si proclama pe fata orientarea de dreapta a partidului. In acest context, cred ca toti cei ca mine, care nu sunt de dreapta, nu isi mai gasesc locul in USR”, a mai transmis Dohotaru in mesajul sau de pe Facebook, in care mentioneaza, negru pe alb, si hotararea sa de a parasi partidul in fruntea caruia se afla, mai nou, Dan Barna: “imi dau demisia din USR”.

sursa foto: Facebook/Adrian Dohotaru