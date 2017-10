Deputat pus sub control judiciar, fiind acuzat de santaj

In prima zi a acestei saptamani, din directia DNA s-a anuntat ca un parlamentar a intrat in vizorul procurorilor anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Brasov.

Deputatul Mihai Valentin Popa a fost plasat, de luni incepand, sub control judiciar. Masura e valabila pentru un interval de 60 de zile, din cate se mentioneaza intr-un comunicat al DNA-ului.

Popa este acuzat de santaj si “folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevazuta de art. 13 din Legea 78/2000 (2 fapte)”.

Redam in cele ce urmeaza acuzatiile aduse de DNA politicianului:

“In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2017, primarul unui municipiu din judetul Brasov a evocat posibilitatea revocarii din functie a unei persoane care facea parte din conducerea unui spital aflat in subordinea primariei, pe fondul unor nereguli constatate de Curtea de Conturi si ca urmare a refuzului acelei persoane de a-si indeplini sarcinile dispuse de managerul spitalului.

Situatia a fost adusa la cunostinta inculpatului Popa Mihai Valentin care a luat hotararea de a-si folosi influenta si autoritatea data de functiile politice detinute, pentru mentinerea in functie a persoanei vizate de revocare ( persoana care era o protejata a sa), desi potrivit Legii 95/2006 nici Consiliul Local si nici Parlamentul nu are competenta sa decida sau sa impuna o anumita decizie cu privire la ocuparea functiilor de conducere intr-un spital municipal.

Concret, inculpatul Popa Mihai Valentin i-a cerut imperativ primarului, in mai multe imprejurari, in mod direct, dar si prin intermediari, sa o mentina in functie pe protejata sa, pe motiv ca decizia de neprelungire a mandatului acesteia in functia de conducere pe care o detinea la spital i-ar crea ”mari probleme de imagine si in partid” si i-ar stirbi imaginea de lider local care isi protejeaza oamenii apropiati si controleaza deciziile autoritatilor in raza sa.

Intrucat primarul nu s-a conformat ordinului primit, inculpatul Popa Mihai Valentin, utilizand telefonul unei alte persoane (pentru a nu se putea stabili o legatura directa), i-a transmis amenintari managerului spitalului, i-a solicitat in mod imperativ sa revina asupra deciziei de a o inlocui pe a protejata sa din functia pe care o detine la spitalul respectiv, amenintandu-l ca, in caz contrar, il va demite, iar toate proiectele primarului vor fi blocate in consiliul local pe care, in calitate de lider al organizatiei locale de partid, il controleaza.

In luna septembrie 2017, la cererea primarului unei comune, coleg de partid cu inculpatul Popa Mihai Valentin, acesta din urma si-a folosit influenta si autoritatea asupra unei persoane din conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, astfel incat reprezentantii scolii din acea comuna sa fie scutiti de sanctiuni, desi nu luasera masurilor impuse de inspectorii DSP.

Un control efectuat la acea scoala anterior constatase nereguli grave, respectiv lipsa autorizatiei de securitate la incendiu, spatiu necorespunzator pentru programul ”laptele si cornul”, spatiu necorespunzator de desfasurare a cursurilor pentru o grupa mica de gradinita, iar pentru remedierea neregulilor constatate se stabilisera termene stricte de care depindea inclusiv obtinerea unei noi autorizatii sanitare”.