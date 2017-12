Deputat PSD: Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting!

Un parlamentar social-democrat de Vaslui a ales sa transmita un semnal catre propriul partid, nu oricum, ci facand o paralela cu momentul 1989.

Pe fondul discutiilor privind eventualitatea organizarii, la final de saptamana, a unor mitinguri PSD, deputatul pesedist Adrian Solomon a pus lucrurilor pe nume: nu are de gand sa iasa peste cateva zile in strada. “Eu nu ies in strada sambata. Cine are de facut miting, sa faca miting. Eu n-o sa fiu in strada sambata, ca am alte treburi. Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting…”, a subliniat Solomon, luni, de la Parlament.

sursa foto: bzc.ro