Razboiul din Casa Regala, faza pe avocati

E multa liniste in jurul Casei Regale. Atat de adanca este ea, incat ai crede ca ar fi vorba despre o cutuma a sangelui albastru, un moment menit a da gravitate clipelor de mare suferinta prin care trece Regele. Recentele experiente ne invata, insa, ca nimic nu este ceea ce pare a fi.

Probabil ca acum razboiul se poarta intre avocatii celor doua parti, ceea ce nu necesita interventii din partea celor implicati ab initio, adica principele Nicolae si cuplul mostenitor alcatuit din principesa Margareta, custode al Coroanei, si Radu Duda. Din nefericire, genul acesta de negociere ajunge, mai devreme sau mai tarziu, sa se invarta in jurul banilor. Cea mai mare parte din cei vietuitori vad in asta un argument forte. Cu toate acestea, dintre totii Regii Romaniei, numai pentru unul averea a fost cat de cat un scop in sine, si aici vorbim despre Carol al II-lea, tatal Regelui Mihai. Ceilalti au avut drept cuvant de ordine cumpatarea asa cum le-a lasat scris Carol I in testamentul sau: „Daruiesc, asemenea, sase sute mii de lei nepoatei mele, Principesei Maria a Romaniei, rugand totodata ca viitoarea Regina sa combata luxul, care aduce, prin cheltuieli nemasurate, atatea nenorociri in familii”. Intr-adevar, goana dupa arginti caracterizeaza azi Famila Regala, in absenta celui mai modest si mai cumpatat membru dintre ei, insusi Regele.

Banii au ajuns atat de importanti incat cuplul mostenitor este gata sa devina functionari ai statului republican, pentru suma corecta si deja convenita cu Tariceanu si Dragnea. Sa nu uitam ca lui Nicole i s-a mai propus odata sa plece din Romania si sa nu mai revina nicicand pentru o stipendie lunara (de un an de zile) de numai… 1.000 de euro, sau dolari. Cata insultatoare generozitate! Dar tocmai averea s-ar putea sa fie cel mai mare aliat al principelui Nicolae. Cel putin pana acum acesta a dovedit ca pune pret pe arginti, ceea ce ne ridica o intrebare. Ar putea el renunta la sume grave si importante pentru a pastra cel mai de pret bun dintre toate, tronul Romaniei? Daca nu se indoaie la momeala cu parale si daca merge pe calea deschisa de Carol I-ul si continuata de ilustrul sau bunic, s-ar putea sa avem un nou viitor Rege dedicat Tarii si Coroanei, nu banilor si functiilor publice! Daca, in loc de avere, Nicolae va alege demnitatate si modestia, principele expulzat va fi cuceri definitiv inimile romanilor si deci esenta Tarii pe care Marele Rege Mihai spera sa i-o incredinteze intr-o luminoasa zi a credintei in vesnicia neamului nostru!