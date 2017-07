Demi Rose a rupt gura netului

Fotomodelul Demi Rose este noua senzatie pe retelele de socializare. Tanara nu pierde nicio ocazie pentru a-si etala corpul in cele mai fierbinti ipostaze.

Criticii spun ca Demi, care a strans deja aproape 5 milioane de fani pe Instragram, este marea rivala a lui Kim Kardashian in ceea ce priveste…posteriorul. Demi a trecut prin mainile esteticienilor, iar rezultatul este absolut fabulos. Ea are 22 de ani si s-a nascut in Birmingham, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. In comparatie cu alte fotomodele, Demi are doar 1.57, o statura atipica pentru tinerele care practica aceasta meserie. Relatia neconfirmata cu rapperul Tyga a adus-o pe Demi Rose pe primele pagini ale tabloidelor si a transformat-o intr-o vedeta a Instagramului. Acum ea este invitata la petreceri mondene si profita de orice ocazie pentru a atrage atentia. Lucru care ii si reuseste, avand in vedere ca acum paparazzi nu o scapa din ochi.