Delon s-a cuplat cu ”fosta” lui Francois Hollande

Cel putin asa sustine revista Closer, care a publicat o serie de fotografii ale starului francez care-si cauta iar dragostea in bratele lui Valerie Trierweiler, fosta prima doamna neoficiala a fostului presedinte al Frantei.

Delon si Trierweiler au fost vazuti din ce in ce mai des impreuna, ultima data iesind dintr-o braserie din arondismentul 17 parizian. O ”intalnire romantica” spune Closer. Relatia dintre actor si jurnalista a fost urmarita, de altfel, inca din aprilie 2014, la patru luni dupa ruptura acesteia de Francois Hollande, insa Delon a declarat: ”Chiar daca simt o afectiune pentru ea, relatia noastra este fara echivoc”. “Sunt cu adevarat impreuna”, a dat insa verdictul Closer, care arata ca Alain Delon (82 de ani) a gasit alinare in bratele lui Valerie Treirweiler dupa ireparabila pierdere a femeii pe care a iubit-o toata viata, Mireille Darc care a decedat in luna august. La randul ei, Treirweiller a reactionat afirmand ca ”a avea o intalnire” cu Delon nu inseamna ”a te culca cu el, ca intalnirea cu Delon din braseria respectiva a fost una ”pur profesionala, in vederea pregatirii unui amplu material consacrat actorului, pentru Paris Match, unde jurnalista lucreaza de ani buni. Insa din fotografiile tabloidului mentionat reiese ca ”frumosul tenebru” adora sa fie intervievat de Valerie Treirweiler, mai ales ca mai toata viata s-a straduit sa evite presa.