Degeaba faceti controale, bolnavii mor in spitale!

Ministrul Sanatatii a cerut Inspectiei Sanitare sa faca verificari la Spitalul de Arsuri dupa decesul minerului de la Uricani, care ar fi fost ucis de bacteri intraspitalicesti, acuza presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor. Treaba asta se intampla la doi ani dupa incendiul din clubul Colectiv, cand raportul ministerului arata situatia catastrofala din spitalele Romaniei.

“Acest miner practic a murit din cauza infectiei cu klebsiella. Avem buletinul de analize medicale care confirma acest lucru. (…) Se banuieste, la modul cat se poate de rezonabil, ca infectia s-a produs prin cada de baie care este folosita la toti pacientii. Acea cadita are o husa de plastic care este folosita de fiecare data, este doar spalata si dezinfectata superficial si refolosita la alti pacienti. In mod normal, acea husa trebuie sa fie de unica folosinta.(…) Avem date ca el a venit steril din punct de vedere al bacteriilor patogenice”, a explicat Vasile Barbu, presedintele ANPP. Cum in ultimii cinci ani au fost inregistrate peste 57.000 de cazuri de infectii intraspitalicesti(12000 in Bucuresti), in conditiile in care in 2010 au fost raportate 8100 de cazuri, controlul ministrului Bodog sa faca ce? Sa constate si mai departe nimic, pentru ca spitalele nu pot fi curatate de bacterii, trebuie demolate, la 30 de ani, si construite alte noi, un scenariu SF pentru Romania sfarsitului lui 2017. La doi ani de la Colectiv infectiile intraspitalicesti omoara pacienti si nimeni nu face nimic.