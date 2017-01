Declaratiile Simonei Halep dupa umilinta de la Shenzhen Open

Desi a fost cotata cu a doua sansa la castigarea trofeului la Shenzhen, si a invins-o, in primul tur, pe experimentata Jelena Jankovic, jucatoarea noastra a dezamagit, pierzand partida din optimile turneului, in fata cehoaicei Katerina Siniakova(52WTA), dupa doua ore de joc.

“Cred ca ea a jucat foarte bine, e o jucatoare puternica, nu am mai evoluat impotriva ei. A lovit cu putere, a servit bine si a meritat sa castige azi. Mie nu mi-a mers jocul, nu am simtit jocul, dar nu e o scuza asta. Ea a reusit sa fie mai puternica pe teren si de aceea a castigat. A fost cald, dar nu foarte tare si eram deja obisnuita cu caldura.

Am fost putin obosita pentru ca este abia al doilea meci al anului si nu mi-am intrat inca in ritm. Vin dupa o pauza de doua luni si e normal sa am dificultati in a juca meciuri. Ma bucur de fiecare data cand vin la Shenzhen, sper sa o fac si la anul, dar cu alte rezultate”, a explicat Simona, dupa meci.

Tenismena romanca a precizat ca nu are de gand sa renunte la colaborarea cu antrenorul ei, Darren Cahill, si ca, dupa cateva zile de odihna, va merge sa se antreneze la Melbourne, pentru primul turneu de Grand Slam din 2017, Australian Open, care se va desfasura intre 16-29 ianuarie.