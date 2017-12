Decizia instantei in cazul fostul ministru de Interne Cristian David

Fostul sef al MAI a aflat, marti, ca Inalta Curte de Casatie si Justitiei a decis condamnarea sa, in prima instanta, la 5 ani de inchisoare.

Dupa patru amanari, s-a pronuntat sentinta in procesul in care a fost Cristian David a fost judecat, dupa ce procurorii DNA au trimis in instanta dosarul sau. Magistratii au dispus schimbarea incadrarii, din luare de mita in trafic de influenta, si au dispus o pedeapsa de 5 ani cu executare in cazul fostului ministru. Decizia nefiind una definitiva, ea poarte fi atacata cu apel, in termen de 10 zile.