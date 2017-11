Decathlon si-a tras tren China-Paris

”Trenul este mai rapid ca vapoarele si mai ecologic”, a explicat Christophe Dupas, sef de proiect la compania de producere si desfacere a articolelor sportive. Trenul este dedicat pentru produsele Decathlon fabricate in China.

Dupa o calatorie de cinci zile, acest tren ajunge la Dourges (Pas-de-Calais) incarcat cu 41 de containere ce contin 630.000 de articole, majoritatea haine fabricate in patru uzine Decathlon in Wuhan, in estul Chinei. E drept, 90% din importurile chineze ale Decathlon se fac cu vaporul, dar firma franceza detinuta de familia Mulliez (care mai detine si Auchan sau Leroy Merlin) recurge din ce in ce mai mult la transportul feroviar, incepand cu 2015. Dar pana acum nu a dedicat o garnitura unica pentru China. Potrivit lui Dupas, trenul injumatateste durata unui transport pe mare iar ”amprenta emisiilor de carbon este cu 36% mai redusa decat a unei nave. Periplul de 10.800 al acestui tren aminteste de celebrul drum al Matasii, garnitura traversand China, Kazahstan, Rusia, Belarus, Polonia, Germania si Franta. Ecartamentul sinelor este diferit in functie de tara iar containerele trebuie sa fie transbordate in doua reprize pe alte rame, in Kazahstan si in Polonia. Pentru 2018, Decathlon vrea sa inchirieze un tren China-Franta odata pe luna. Apoi odata pe saptamana, din 2019.