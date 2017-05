Debutul lui Beckham in cinematografie. Dezamagire!

„Cea mai proasta productie la care am asistat!“. Cam asa caracterizeaza fanii filmul si evolutia lui David Beckham in ceea ce reprezinta practic debutul fostului international englez in cinematografie. Este vorba despre drama Regele Arthur: Legenda unei sabii, lungmetraj regizat de fostul sot al Madonnei, Guy Ritchie, prieten devotat al familiei Beckham. Filmul va rula in cinematografe incepand cu data de 19 mai, insa internautii au apucat sa vada cateva secvente din coproductia Marea Britanie – Australia – SUA, in care rolurile principale sunt interpretate de Charlie Hunnam, frumoasa Astrid Berges-Frisbey, Jude Law si Djimon Hounsou. Dezamagire maxima. Acum, reactia fanilor lui Becks, fata de debutul actoricesc al lui David, trece drept usor exagerata. Fostul capitan al nationalei Angliei, acum in varsta de 42 de ani, joaca rolul unui simplu soldat. Exagerand putin, e un figurant.De altfel, mai mult apare in acest film sabia Excalibur decat David Beckham. Cat priveste filmul lui Guy Ritchie, fiecare are dreptul la o opinie. Incasarile se anunta insa a fi destul de mari.

