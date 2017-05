De Ziua Rasului, MAI a inventat “masinile care previn coruptia”

Ieri, duminica, a fost Ziua Mondiala a Rasului. Cu aceasta vesela ocazie am aflat ca Directia Generala Anticoruptie din MAI intentioneaza sa cumpere ”autovehicule pentru activitatea de prevenire a coruptiei Tip 10”. De vreo juma’ de milion de euro…

ATENTIE!, aceste automobile nu sunt unele banale, asa, sa te dai cu ele pe sosele de amorul artei. Nu, acestea sunt ”autovehicule pentru activitatea de prevenire a coruptiei Tip 10”. Adica, atunci cand esti pe cale sa devii corupt si esti pe carosabil, masina te dibuie ca o sa alegi “parte intunecata” si imediat te da in gat la sofer, care vine si te extrage din greseala. Cel putin asa pricepem noi din frumosul anunt, caci, altfel, cum poate, oare, o masina sa “previna coruptia”? Te lumineaza cu farurile pana renunti sa mai iei spaga? Se vopsesc in negru, ca Zorro, si il ia de urechi pe infractorul in devenire? Claxoneaza ca sa stie tot cartierul ca esti corupt? Te inneaca cu gazele de esapament pana te juri pe rosu ca nu mai faci? Mister. Anuntul pus pe SEAP nu ne lamureste despre aceste masini miraculoase si rolul lor in anticoruptie. Insa, aflam altceva, si anume cum trebuie sa fie ele ca sa isi poata indeplini actiunile politienesti. Astfel, conform caietului de sarcini, norma de poluare a motorului trebuie sa fie Euro 6, autovehiculele sa fie echipate cu anvelope corespunzatoare sezonului in care se efectueaza livrarea, iar cutia de viteze sa fie minimum 5+1 trepte. Garantia fiecarui autovehicul trebuie sa fie de minimum trei ani sau 100.000 de kilometri, iar caroseria sa aiba o garantie la coroziune de minimum sase ani. De unde intelegem ca pot fi si second hand, dar poate ne inselam. Valoarea contractului va fi de 1,858,700 RON, fara TVA, iar banii provin din Fondul pentru Securitate Interna, cu finantare nationala si finantare externa nerambursabila.

Vrea si STS!

Si Serviciul de Telecomunicatii Speciale vrea sa cumpere, potrivit altui anunt postat pe SEAP, autoturisme break si de teren. STS estimeaza ca va cheltui pe aceste masini 452.300 de euro, fara TVA. Autoturismele solicitate trebuie sa aiba motoare de minimum 1450 centrimetri cubi, cu o putere minima de 80 de cai-putere, in cazul celor break, si de peste 100 de cai-putere, in cazul celor de teren, iar nivelul de poluare sa fie Euro6. Masinile trebuie sa fie dotate cu sistem de climatizare cu aer conditionat cu reglare manuala, airbag pentru locurile din fata, radio-CD, iar autonomia de deplasare in regim mixt de cel putin 700 de kilometri.